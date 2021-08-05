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Зеленский: бывшие президенты ненавидели Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшие президенты страны ненавидели ее. Об этом сообщает РИА Новости.

"Просто люди, которые управляли страной, — они ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь — ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну", — сказал Зеленский.

Он отметил, что бывшие руководители Украины "созданы для другой страны". Они управляли страной так, как будто временно находились на ее территории, а жить собирались в другом месте.

"Потому что ты не отсюда. Сердцем. Потому что ты родился тут, но это не твое", — подчеркнул президент.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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