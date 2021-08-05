EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России могут снизить расходы на оплату комуслуг
В Госдуме оценили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю
На охрану армяно-азербайджанской границы встали российские пограничники
Отец, выбросивший сына из окна пятого этажа: "Извини, я не специально"
В РПЦ прокомментировали иск женщины, которая оскорбилась рекламой Макдоналдса
МВД Латвии: "Мигранты из Белоруссии — не настоящие беженцы"
Более 56 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму
Шойгу послал ИЛ-76 тушить пожар в Мордовском заповеднике
Учёные Британии сокрушаются из-за утерянного 16 лет назад плана против "ковида"

CNN нашли лагерь для политзаключенных под Минском

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Журналисты CNN сообщили, что в Белоруссии под Минском находится лагерь для политзаключенных. Территория охраняется военными.

Лагерь расположен вблизи села Новоколосова, откуда до Минска всего час езды. Лагерь построен на территории бывшего советского ракетохранилища, площадь которого составляет 81 гектар. Место огорожено забором с колючей проволокой, к которому подведено электричество. По периметру лагеря установлены видеокамеры.

По словам местных жителей, территория вокруг лагеря патрулируется военными, которые не разрешают селянам собирать здесь грибы. Зону полностью контролируют силовики.

По данным CNN, в лагере на сегодняшний день нет заключенных. Однако точной информации об этом нет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лагерь для политзаключенных под Минском
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Госдуме оценили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю
CNN нашли лагерь для политзаключенных под Минском
Олег Шабров: нужны не репетиторы по ЕГЭ, а качество школьного образования
Турция в огне: кому выгодны бушующие пожары
На охрану армяно-азербайджанской границы встали российские пограничники
Отец, выбросивший сына из окна пятого этажа: "Извини, я не специально"
Как не перепутать аллергию с коронавирусом
В РПЦ прокомментировали иск женщины, которая оскорбилась рекламой Макдоналдса
МВД Латвии: "Мигранты из Белоруссии — не настоящие беженцы"
В обороне на западном фронте: россиян в Донбассе лишили избирательного права
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Политика. Новости и аналитика
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Одиночные виды
Отец Тимановской отреагировал на слухи об угрозах со стороны властей
Любовь Степушова Грузия выбывает из проекта "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Бывший СССР
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Здоровье
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников