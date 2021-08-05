CNN нашли лагерь для политзаключенных под Минском

Журналисты CNN сообщили, что в Белоруссии под Минском находится лагерь для политзаключенных. Территория охраняется военными.

Лагерь расположен вблизи села Новоколосова, откуда до Минска всего час езды. Лагерь построен на территории бывшего советского ракетохранилища, площадь которого составляет 81 гектар. Место огорожено забором с колючей проволокой, к которому подведено электричество. По периметру лагеря установлены видеокамеры.

По словам местных жителей, территория вокруг лагеря патрулируется военными, которые не разрешают селянам собирать здесь грибы. Зону полностью контролируют силовики.

По данным CNN, в лагере на сегодняшний день нет заключенных. Однако точной информации об этом нет.

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