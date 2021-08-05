Учёные Британии сокрушаются из-за утерянного 16 лет назад плана против "ковида"

В Великобритании нашли план по борьбе с "ковидной" пандемией, который потеряли 16 лет назад. Об этом сообщило интернет-издание The Independent.

В 2005 году учёные вместе с правительством изучали коронавирус и разрабатывали стратегию выживания и реагирования на распространение заболевания. Одна из создательниц документа сказала:

"Я не понимаю, куда он тогда делся".

Журналисты сообщили, что в плане писали о

самоизоляции;

ограничениях по передвижению;

тестировании;

фиксировании контактов с носителями инфекции;

масках и перчатках.

Помимо этого, специалисты предрекали опасность массового распространения, придумали способы его избежать: эффективно обрабатывать и проветривать помещения. Экс-советник правительства страны по вопросам науки Дэвид Кинг прокомментировал потерю плана:

"Его упустили из виду. Мы могли спасти десятки тысяч жизней".

Ранее пандемия коронавируса перешагнула отметку в 200 миллионов заражений. Об этом сообщили сотрудники американского Университета Джонса Хопкинса. Самое большое число заражений зафиксировано в таких странах, как:

Америка;

Бразилия;

Индонезия;

Индия;

Иран.

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