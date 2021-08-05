В Великобритании нашли план по борьбе с "ковидной" пандемией, который потеряли 16 лет назад. Об этом сообщило интернет-издание The Independent.
В 2005 году учёные вместе с правительством изучали коронавирус и разрабатывали стратегию выживания и реагирования на распространение заболевания. Одна из создательниц документа сказала:
"Я не понимаю, куда он тогда делся".
Журналисты сообщили, что в плане писали о
Помимо этого, специалисты предрекали опасность массового распространения, придумали способы его избежать: эффективно обрабатывать и проветривать помещения. Экс-советник правительства страны по вопросам науки Дэвид Кинг прокомментировал потерю плана:
"Его упустили из виду. Мы могли спасти десятки тысяч жизней".
Ранее пандемия коронавируса перешагнула отметку в 200 миллионов заражений. Об этом сообщили сотрудники американского Университета Джонса Хопкинса. Самое большое число заражений зафиксировано в таких странах, как:
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