Турецкая прокуратура возбудила уголовное дело против пользователей Twitter

В Twitter жители Турции запустили хэштег #helpTurkey или #помогиТурции. С помощью него пользователи критикуют неэффективную политику властей по ликвидации лесных пожаров. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело и начала расследование этой акции. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Правительство посчитало, что участники акции хотят "создать панику и страх в обществе", "уничтожить государство". Спецслужбы ищут владельца аккаунтов, который запустил хэштег. Его отметили десятки тысяч пользователей. Они написали, что государство не использует всю технику для тушения. Например, никто не увидел в деле парк самолётов-амфибий.

Власти ответили, что техника слишком старая. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил:

"Нет доступных к эксплуатации своих самолетов".

Кроме того, чиновники заявили, что аккаунты с вбросами раньше публиковали дезинформацию и поддерживали террористические организации.

Турецкие пожары затронули более 30 провинций. Из-за стихии пострадали более 850 человек. Из отелей эвакуировали туристов. Официальная причина катастрофы — аномальная жара. Также есть мнение, что происшествия возникли из-за безответственных отдыхающих. Помимо этого, существует версия о поджоге лесов террористами, её не исключает президент. Запрещённое движение "Дети огня" сообщало о своей причастности к пожарам. Её члены назвали это "огненной местью".

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