Число случаев заболевания коронавирусом во всем мире к вечеру среды превысило 200 миллионов.
Такие данные опубликовал американский Университет Джона Хопкинса, ведущий собственную статистику заражений.
По данным учёных, более заразный дельта-вариант угрожает районам с низким уровнем вакцинации и штаммами систем здравоохранения.
"Глобальный всплеск заболеваемости свидетельствует об увеличении разрыва в показателях прививок между богатыми и бедными странами. Заболеваемость растет примерно в трети стран мира, многие из которых даже не дали половине своего населения первую дозу", — говорится в опубликованном материале.
Всемирная организация здравоохранения призвала ввести мораторий на "ускорители вакцинации COVID-19" до тех пор, пока не будет вакцинировано не менее 10% населения в каждой стране.
"Мы нуждаемся в срочном возвращении от направления большинства вакцин, идущих в страны с высоким уровнем дохода, к большинству вакцин, идущих в страны с низким уровнем дохода", -сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он напомнил, что дельта-штамм переворачивает все предположения о вирусе, а эксперты по болезням изо всех сил пытаются выяснить, делает ли последняя версия коронавируса людей, особенно непривитых, более подверженными заражению, чем раньше.
"По меньшей мере 2,6% населения мира было инфицировано с начала пандемии, причем истинная цифра, вероятно, выше из-за ограниченного тестирования во многих местах. Если бы число инфицированных людей было страной, то она была бы восьмой по численности населения в мире, уступая Нигерии", — подсчитало ИА Reuters.
Страны, сообщающие о большинстве случаев заболевания в среднем за последнюю неделю:
- представляют около 38% всех глобальных случаев заболевания.
По данным Группы реагирования Белого дома на COVID-19, непривитые люди составляют почти 97% тяжелых случаев заболевания.
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