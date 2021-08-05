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Пандемия перешагнула отметку в 200 миллионов заражений

Мир

Число случаев заболевания коронавирусом во всем мире к вечеру среды превысило 200 миллионов.

Такие данные опубликовал американский Университет Джона Хопкинса, ведущий собственную статистику заражений.

По данным учёных, более заразный дельта-вариант угрожает районам с низким уровнем вакцинации и штаммами систем здравоохранения.

"Глобальный всплеск заболеваемости свидетельствует об увеличении разрыва в показателях прививок между богатыми и бедными странами. Заболеваемость растет примерно в трети стран мира, многие из которых даже не дали половине своего населения первую дозу", — говорится в опубликованном материале.

ВОЗ бьёт тревогу

ВОЗ
ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения призвала ввести мораторий на "ускорители вакцинации COVID-19" до тех пор, пока не будет вакцинировано не менее 10% населения в каждой стране.

"Мы нуждаемся в срочном возвращении от направления большинства вакцин, идущих в страны с высоким уровнем дохода, к большинству вакцин, идущих в страны с низким уровнем дохода", -сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он напомнил, что дельта-штамм переворачивает все предположения о вирусе, а эксперты по болезням изо всех сил пытаются выяснить, делает ли последняя версия коронавируса людей, особенно непривитых, более подверженными заражению, чем раньше.

Статистика неутешительна

"По меньшей мере 2,6% населения мира было инфицировано с начала пандемии, причем истинная цифра, вероятно, выше из-за ограниченного тестирования во многих местах. Если бы число инфицированных людей было страной, то она была бы восьмой по численности населения в мире, уступая Нигерии", — подсчитало ИА Reuters.

  • Потребовалось больше года, чтобы случаи COVID-19 достигли отметки в 100 миллионов, в то время как следующие 100 миллионов были зарегистрированы всего за шесть месяцев.
  • В результате пандемии погибло около 4,4 миллиона человек.

Страны, сообщающие о большинстве случаев заболевания в среднем за последнюю неделю:

  • Соединенные Штаты, Бразилия, Индонезия, Индия и Иран

- представляют около 38% всех глобальных случаев заболевания.

По данным Группы реагирования Белого дома на COVID-19, непривитые люди составляют почти 97% тяжелых случаев заболевания.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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