Минобороны Украины считает, что на сегодняшний день существует как минимум девять сценариев развития обостряющейся ситуации вокруг страны. Один из них — широкомасштабное вторжение.
Об этом в эфире ТК "Украина 24" вечером в среду поведал Алексей Арестович, советник главы президентского офиса.
"Я в студию к вам приехал прямо с совещания в минобороны. Мы там обсуждали вопросы, касающиеся информационного противостояния и вообще того, что нас ожидает. На данный момент рассматривается девять возможных сценариев обострения ситуации вокруг Украины. По каждому у нас разработан план действий", — сказал он.
По словам чиновника, главный и самый острый момент — российско-белорусские учения "Запад-2021". Точнее, их "информационное влияние" не только на Украину, но также на страны Балтии и Польшу.
Дабы снизить "эффект", Киев намеревается провести собственные учения — "Совместные усилия-2021", которые "календарно приходятся на активную фазу "Запада-2021".
Напомним, командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.
Арестович вынужден был признать, что украинская армия "не готова к абсолютной обороне по всем параметрам", однако, ни у него лично, ни у других членов оборонного совета нет сомнений в том, что ВС Незалежной
"способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям". В том числе и в случае "широкомасштабного вторжения".
К слову, Арестович вообще отличается "святой верой" в силу украинского оружия. Во всяком случае той его части, которая "будет сражаться с Россией". Например, недавно он заявлял, что Киев "сможет отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведёт свои войска".
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