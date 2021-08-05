Таиланд запретил солнцезащитные кремы - они вредны для кораллов

Таиланд запретил использовать солнцезащитные кремы, содержащие химические вещества, которые повреждают кораллы, во всех своих морских национальных парках.

Растут опасения, что лосьоны, которые туристы используют для защиты от солнца, вредят медленно растущим кораллам.

Тайский департамент охраны природы заявил, что четыре ингредиента, обычно встречающиеся в солнцезащитных кремах, разрушают личинки кораллов, препятствуют их размножению и вызывают обесцвечивание рифов.

Любой, кто нарушит запрет, может быть оштрафован на сумму до 100 000 бат (221 280 рублей). Это последняя попытка правительства Таиланда защитить свои кораллы от туристической индустрии.

Запрещены лосьоны, содержащие:

оксибензон,

октиноксат,

4-метилбензилиденкамфору или бутилпарабен.

Аналогичные запреты были введены тихоокеанским островом Палау и американским штатом Гавайи.

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