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Таиланд запретил солнцезащитные кремы - они вредны для кораллов

Мир

Таиланд запретил использовать солнцезащитные кремы, содержащие химические вещества, которые повреждают кораллы, во всех своих морских национальных парках.

Таиланд запретил солнцезащитные кремы - они вредны для кораллов

Растут опасения, что лосьоны, которые туристы используют для защиты от солнца, вредят медленно растущим кораллам.

Тайский департамент охраны природы заявил, что четыре ингредиента, обычно встречающиеся в солнцезащитных кремах, разрушают личинки кораллов, препятствуют их размножению и вызывают обесцвечивание рифов.

Любой, кто нарушит запрет, может быть оштрафован на сумму до 100 000 бат (221 280 рублей). Это последняя попытка правительства Таиланда защитить свои кораллы от туристической индустрии.

Запрещены лосьоны, содержащие:

  • оксибензон,
  • октиноксат,
  • 4-метилбензилиденкамфору или бутилпарабен.

Аналогичные запреты были введены тихоокеанским островом Палау и американским штатом Гавайи.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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