$10 млрд надеется получить Мексика с производителей оружия из США

Мексиканское правительство подало в суд на ряд крупнейших американских производителей оружия, обвинив их в разжигании кровопролития "из-за безрассудной деловой практики".

Иск подан в американском штате Массачусетс.

"Мексиканское правительство приняло меры для того, чтобы положить конец огромному ущербу, который компании наносят, активно содействуя незаконному обороту своего оружия наркокартелям и другим преступникам в Мексике. Производители оружия осознают тот факт, что их продукция является предметом незаконного оборота и используется в незаконной деятельности против гражданского населения и властей Мексики", — говорится в документе, опубликованном МИД страны-истца.

Мексика заявила также, что компании использовали "маркетинговые стратегии для продвижения оружия, которое становится все более смертоносным, без механизмов безопасности или прослеживаемости" и она намерена потребовать с них компенсацию в размере $10 млрд.

Только в 2019 году более 17 тысяч убийств в Мексике были связаны с незаконным оборотом оружия, 70% которого поступает из США.

Выступая на пресс-конференции, министр иностранных дел Марсело Эбрард заявил:

"Мы выиграем судебный процесс и резко сократим незаконный оборот оружия в Мексику, ущерб от которого составит около 1,7% нашего ВВП."

Он подчеркнул, что иск не был направлен против правительства Соединённых Штатов. По мнению Эбрарда, администрация президента Джо Байдена готова сотрудничать с Мексикой в борьбе с незаконным оборотом оружия.

Но эксперты ставят под сомнение вероятность успеха Мексики в этом судебном процессе, где ответчиками будут в частности, компании Smith & Wesson и Barrett.