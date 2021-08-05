Мексиканское правительство подало в суд на ряд крупнейших американских производителей оружия, обвинив их в разжигании кровопролития "из-за безрассудной деловой практики".
Иск подан в американском штате Массачусетс.
"Мексиканское правительство приняло меры для того, чтобы положить конец огромному ущербу, который компании наносят, активно содействуя незаконному обороту своего оружия наркокартелям и другим преступникам в Мексике.
Производители оружия осознают тот факт, что их продукция является предметом незаконного оборота и используется в незаконной деятельности против гражданского населения и властей Мексики", — говорится в документе, опубликованном МИД страны-истца.
Мексика заявила также, что компании использовали "маркетинговые стратегии для продвижения оружия, которое становится все более смертоносным, без механизмов безопасности или прослеживаемости" и она намерена потребовать с них компенсацию в размере $10 млрд.
Выступая на пресс-конференции, министр иностранных дел Марсело Эбрард заявил:
"Мы выиграем судебный процесс и резко сократим незаконный оборот оружия в Мексику, ущерб от которого составит около 1,7% нашего ВВП."
Он подчеркнул, что иск не был направлен против правительства Соединённых Штатов. По мнению Эбрарда, администрация президента Джо Байдена готова сотрудничать с Мексикой в борьбе с незаконным оборотом оружия.
Но эксперты ставят под сомнение вероятность успеха Мексики в этом судебном процессе, где ответчиками будут в частности, компании Smith & Wesson и Barrett.
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