Талибы: теракт в Кабуле - это только начало

Командование группировки Талибан* (запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение на резиденцию министра обороны Афганистана во вторник, в результате которого по меньшей мере восемь человек были убиты и многие ранены.

"Резиденция министра была поражена, когда внутри шла важная встреча, — говорится в заявлении, опубликованном ее пресс-секретарем организации Забихуллой Муджахидом. — Эта атака была лишь началом ответных операций против ключевых афганских чиновников, контролирующих борьбу с талибами по всей стране".

Напомним, что боевики атаковали резиденцию министра обороны Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, расположенную недалеко от сильно укрепленной Зеленой зоны Кабула, где находятся иностранные дипломаты.

В результате взрыва заминированного автомобиля и последующей перестрелки между боевиками и силами безопасности погибли по меньшей мере восемь человек и около 20 получили ранения. Трое нападавших были застрелены. Мохаммади и его семья не пострадали.

По данным силовиков, среди убитых был один из охранников министра, еще один получил ранения.

Вскоре после нападения большая толпа вышла на улицы Кабула. Участники ночного марша несли национальные флаги и скандировали лозунги, осуждающие действия талибов и поддерживающие силы безопасности страны в их борьбе с терроризмом.

США возложили вину на талибов еще до того, как эта группировка официально взяла на себя ответственность. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что нападение носит характерные черты группировки, и предупредил, что талибы "станут международным изгоем”, если мирные переговоры в Афганистане будут сорваны. Он также выразил обеспокоенность тем, что в стране может начаться гражданская война.

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