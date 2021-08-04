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Пиар-тур: почему лидер "Альянс патриотов Грузии" готова ехать в Москву

Мир

Лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили сообщила, что готова лично поехать в Москву и поучаствовать в переговорах, которые помогут защитить интересы Грузии. Вроде бы — визит и визит. Однако эксперт уверен: он нужен для пиара и увеличения числа голосов избирателей.

Москва, встречай: о чём может пойти диалог

Парламент Грузия
Парламент Грузии

«Если вы меня спросите, поеду ли я в Москву и буду ли участвовать в разных форматах, я отвечу, что поеду, встречусь с депутатами и разными политическими деятелями», — сообщила она.

Как уточнила Инашвили, вопросы, которые могут быть подняты в ходе переговоров, коснутся:

  • работы по диалогу с Абхазией и Южной Осетией;
  • военного нейтралитета Грузии.

"В Грузии этот вопрос никого не интересует. Парламент Грузии не посвятил ни одного заседания вопросу Сухума и Цхинвала", — сообщила она.

Реальная работа на благо страны — или пиар?

Франц Клинцевич
Франц Клинцевич

Как уточнил для "Общественной Службы Новостей" экс-сенатор Совета Федерации, эксперт по международной политике Франц Клинцевич, заявления такого рода — попытка скорее пиара, чем решения реальных вопросов.

"Здесь больше попыток получить пиара и голосов, чем реально решить какие-то вопросы.

Сегодня Грузии ничего не угрожает: с НАТО у них великолепные отношения, а с Россией они не ссорятся. У нас нет никаких территориальных претензий в отношении Грузии.

Здесь больше предвыборная ситуация играет на руку. При этом, не обязательно, чтобы отношения между разными политическими структурами выстраивали только избранные органы власти.

Тем более, что сейчас там всё вилами на воде написано. Парламентские партии вполне могут сотрудничать, встречаться и говорить с Россией", — заметил он.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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