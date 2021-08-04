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Казахстан и Киргизия по-новому "поделили" реку Чу

Мир

Киргизия, испытывающая проблемы с поливной водой, успешно договорилась с Казахстаном по вопросу "деления" реки Чу. Из-за засухи, которая может нанести Киргизии огромный ущерб, Казахстан "пошёл навстречу" и согласовал новое соотношение использования воды из реки.

Казахстан и Киргизия по-новому "поделили" реку Чу

Напомним, что ещё в июне из Киргизии стали поступать данные о том, что сильно не хватает воды для полива. 11 июня по ситуации высказался директор ассоциации кукурузоводов Виталий Какштыкс, который отметил: если не обеспечить регулярный полив, то будет нечем кормить даже скот.

"Многие сельхозпроизводители брали кредиты в расчете на хороший урожай, но сейчас всё это может рухнуть. Для выхода из сложившегося положения нужно жёстко брать под контроль каждый литр воды", — сообщил он в ходе пресс-конференции.

Казахстан, который ранее согласовал использование поливной воды из ЧУ по схеме "42% на 58%", соотношение согласился пересмотреть. Теперь Киргизия сможет получать около 85%, тогда как Казахстан — не более 15%.

"Мы сами себя не смогли обеспечить полностью поливной водой. Поэтому они вошли в наше положение", — подчеркнул министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Киргизии Аскарбек Джаныбеков, передает госагентство "Кабар".

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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