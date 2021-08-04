Манёвр для непонятливых: что Пекину и Москве стоит "объяснить" Вашингтону

Предстоящие российско-китайские учения "Взаимодействие-2021" не прошли мимо внимания западной прессы. В издании Global Times уверены: Пекину и Москве пора кое-что "объяснить" Вашингтону.

Поманеврируем: что затеяли Россия и Китай

Коротко об учениях "Взаимодействие-2021":

участвовать будут примерно 10 тысяч человек;

сроки проведения — середина августа;

место проведения — китайский полигон Цинтунся;

планируется использование как наземной, так и воздушной техники;

для руководства две страны создадут объединённую группу командования.

Как сообщает Global Times, многие западные СМИ высказались об учениях как о "политической" и "тактической" реакции на вывод штатами войск из Афганистана. Однако, уверены в Global Times, манёвры — обычное явление, и не стоит искать в них направленности "против кого-то".

Клин клином: пора бы разъяснить

Интересно, что беспокоящийся Запад ранее сам успел "разворошить" Афганистан: Штаты начали вывод войск, обернувшийся проблемами для Кабула. При этом Вашингтон часто высказывается о Пекине и Москве в негативных тонах.

"Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплочённости ШОС", — указано в материале Global Times.

Так что Пекину и Москве стоит дать заокеанским партнёрам, которые "распространяют хаос", разъяснение следующего толка: во внутрирегиональные дела лучше не лезть.

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