Предстоящие российско-китайские учения "Взаимодействие-2021" не прошли мимо внимания западной прессы. В издании Global Times уверены: Пекину и Москве пора кое-что "объяснить" Вашингтону.
Коротко об учениях "Взаимодействие-2021":
Как сообщает Global Times, многие западные СМИ высказались об учениях как о "политической" и "тактической" реакции на вывод штатами войск из Афганистана. Однако, уверены в Global Times, манёвры — обычное явление, и не стоит искать в них направленности "против кого-то".
Интересно, что беспокоящийся Запад ранее сам успел "разворошить" Афганистан: Штаты начали вывод войск, обернувшийся проблемами для Кабула. При этом Вашингтон часто высказывается о Пекине и Москве в негативных тонах.
"Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплочённости ШОС", — указано в материале Global Times.
Так что Пекину и Москве стоит дать заокеанским партнёрам, которые "распространяют хаос", разъяснение следующего толка: во внутрирегиональные дела лучше не лезть.
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