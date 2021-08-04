С больной головы: на Украине в смерти белоруса Шишова увидели выгоду России

Смерть Виталия Шишова, главы Белорусского дома в Киеве, вероятнее всего насильственная.

Об этом заявил украинский политолог, конфликтолог Богдан Петренко.

И хотя правоохранительные органы еще не сказали своего слова, он уже "понял" причину случившегося:

российские власти — куда ж без них — захотели столкнуть белорусов и украинцев между собой, чтобы и у одних, и у других стало одним врагом больше.

В своей авторской колонке на Главреде Петренко написал:

скриншот с сайта opinions.glavred.info

О чем, собственно, речь

Виталий Шишов — руководитель Белорусского дома в Киеве, активный оппозиционер и основатель новой — политической — диаспоры на Украине.

Вчера его нашли повешенным в одном из киевских парков.