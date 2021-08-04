С больной головы: на Украине в смерти белоруса Шишова увидели выгоду России

Смерть Виталия Шишова, главы Белорусского дома в Киеве, вероятнее всего насильственная.
Об этом заявил украинский политолог, конфликтолог Богдан Петренко.
И хотя правоохранительные органы еще не сказали своего слова, он уже "понял" причину случившегося:
В своей авторской колонке на Главреде Петренко написал:
Виталий Шишов — руководитель Белорусского дома в Киеве, активный оппозиционер и основатель новой — политической — диаспоры на Украине.
Вчера его нашли повешенным в одном из киевских парков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Следы предполагаемых убийц белорусского радикала Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб.