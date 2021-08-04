Ради чего Аваков освободил министерское кресло - рассказал астролог

Недавний уход с поста теперь уже экс-главы украинского МВД Арсена Авакова продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в стране.

Версии предлагаются самые, на первый взгляд, фантастические. Вплоть до того, что так он готовит себя к посту повыше — президентскому.

И вот теперь к хору голосов политологов и разного рода экспертов присоединился астролог.

Влад Росс, посоветовавшись со звездами, узнал от них много интересного. В частности то, что Аваков "предусмотрительно предпочел вовремя уйти и покинуть политическую сцену".

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По его словам, феноменальное чутье подсказало Авакову, что осенью на Украине ситуация станет чрезвычайно "напряженной и опасной", поэтому он решил заранее уйти с должности.

"Аваков — как типичный Козерог, у которого Луна во Льве, управлял очень многим в стране. Он был ее серым кардиналом. Ему на самом деле подчинялись Зеленский, и Ермак", — отметил Росс, который составил гороскоп для Украины и увидел в нем массовые протесты из-за "формулы Штайнмайера" или того, что Киев заставят (кто — не уточнил) пустить воду в Крым. Не исключил астролог и "тарифного майдана". — Неважно, по какой именно причине это случится, но на Украине будет жарко. Не исключено, что и Разумков (спикер Рады - прим.ред) уйдёт вслед за Аваковым".

И вот тогда, по его прогнозу, заработает тандем Разумков — Аваков. Причём первый пойдет в президенты, а второй — в премьеры.

"Они сформируют оппозиционную команду и двинут на выборы. Это неизбежно, ведь Шмыгаль и его правительство 100% уйдут".