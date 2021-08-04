Автор NI: "Россия вскоре сможет наказать Украину"

Украина, которая неоднократно высказывалась против "СП-2", а потом требовала и денежных компенсаций, и "гарантий" по транзиту, может в итоге получить "наказание от РФ". К такой мысли пришёл автор издания National Interest (NI) Джон Рюль.

Рюль отметил, что проблема заключается в следующем. Ранее Киев мог использовать механизм "международного возмущения", поскольку через его территории шли значительные объёмы газа для ЕС и остановка транзита была для Брюсселя нежелательна и чревата проблемами.

"Почти 40% российского газа поставляется в Европу через Украину, и Евросоюз ранее помогал разрешить российско-украинские газовые споры. Однако Россия вскоре сможет наказать Украину (и, в более широком смысле, Восточную Европу), отказавшись от транзита газа по её территории, и без риска для западноевропейских партнёров.

Поэтому помощь ЕС для урегулирования разногласий между Москвой и Киевом больше не понадобится", — уверен Рюль.

Напомним, что ранее Киев также был недоволен сделкой по "СП-2" за авторством США и ФРГ, назвав её проведённой за украинской "спиной".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.