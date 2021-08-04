Параллельная пандемия: в Британии бум смертей от наркотиков

Англия и Уэльс зафиксировали в 2020 году максимум за 27 лет смертей от передозировки наркотиков.
Эйтан Александр, основатель центров лечения наркомании в Великобритании, сказал, что его страна "страдает от параллельной пандемии- пандемии наркотиков, алкоголя и кризиса психического здоровья, которая просто ухудшилась из-за вируса".
Клэр Тейлор, национальный директор благотворительной организации Turning Point, со своей стороны, отметила СМИ, что "COVID-19, безусловно, повлиял на психическое здоровье страны, но эффект изоляции, финансовая незащищенность и страх поразили тех, кто уже был уязвим, включая людей с историей проблем с наркотиками и алкоголем".
Статистика Англии и Уэльса совпадает с аналогичными сообщениями в Шотландии и США, которые также зафиксировали увеличение числа таких смертей в прошлом году.
Согласно национальным реестрам, в пересчете на душу населения страна с большим отрывом лидирует в ЕС по количеству смертей, связанных с наркотиками.
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