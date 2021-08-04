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Параллельная пандемия: в Британии бум смертей от наркотиков

Мир

Англия и Уэльс зафиксировали в 2020 году максимум за 27 лет смертей от передозировки наркотиков.

Параллельная пандемия: в Британии бум смертей от наркотиков
  • В прошлом году 4561 человек умерли в Уэльсе и Англии от передозировки, что на 3,8% больше, чем в 2019 году, и максимум, достигнутый с 1993 года, согласно данным Управления национальной статистики.
  • Большинство жертв были мужчинами, родившимися в 1970-х годах.
  • Половина смертей произошла от употребления опиоидов, в то время как смертность от кокаина выросла на 9,7% с 2019 года и достигла 777.
  • С 2012 года число случаев смерти от наркомании растет с каждым годом, и эта тенденция усиливается в 2020 году, уже во время пандемии.
  •  Смертность, связанная с кокаином, увеличилась более чем в пять раз за десятилетие.

Эйтан Александр, основатель центров лечения наркомании в Великобритании, сказал, что его страна "страдает от параллельной пандемии- пандемии наркотиков, алкоголя и кризиса психического здоровья, которая просто ухудшилась из-за вируса".

Клэр Тейлор, национальный директор благотворительной организации Turning Point, со своей стороны, отметила СМИ, что "COVID-19, безусловно, повлиял на психическое здоровье страны, но эффект изоляции, финансовая незащищенность и страх поразили тех, кто уже был уязвим, включая людей с историей проблем с наркотиками и алкоголем".

Британия не одинока в этой беде

Статистика Англии и Уэльса совпадает с аналогичными сообщениями в Шотландии и США, которые также зафиксировали увеличение числа таких смертей в прошлом году.

  • Шотландия сообщила о 1339 погибших в 2020 году, что на 5 % больше, чем в 2019 году, и знаменует собой седьмой год, за которым следует увеличение смертности от наркотиков.

Согласно национальным реестрам, в пересчете на душу населения страна с большим отрывом лидирует в ЕС по количеству смертей, связанных с наркотиками.

  • США сообщили о 93 331 смерти от передозировки в 2020 году, что почти на 30% больше, чем годом ранее.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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