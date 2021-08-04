84-летний немец осужден за хранение танка "Пантера"

Пенсионер в Германии был осужден за незаконное хранение оружия — у него был обнаружен обширный арсенал, который включал даже танк.

84-летний мужчина был приговорен к условному тюремному заключению сроком на 14 месяцев и штрафу в размере €250 тысяч.

По данным местных СМИ, танк и другую военную технику времен Второй мировой войны хранилась в доме пенсионера в северном городе Хейкендорф. Власти знали об арсенале ещё с 2015 года, когда проводилось расследование дел о черном рынке предметов искусства нацистской эпохи.

Газеты города Калле тогда писали, что мужчина "не делал секрета из своей коллекции оружия и даже зимой использовал танк в качестве снегоочистителя".

Во вторник суд постановил, что ответчик, имя которого не разглашается в соответствии с немецкими законами о неприкосновенности частной жизни, должен продать или подарить танк и зенитную пушку музею или "официальному" коллекционеру в течение следующих двух лет.

По словам адвоката подсудимого, один из музеев в США заинтересован в приобретении танка "Пантера", считавшегося во время Второй мировой самой эффективной боевой машиной Германии.

танк "Пантера"

Кстати, чтобы извлечь "Пантеру" из гаража, потребовалось около 20 солдат и почти девять часов — машина стояла без гусениц.