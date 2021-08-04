Зеленского "уличили" в отсутствии интеллигентности и интеллекта

Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, в эфире ТК NewsOne резко раскритиковал деятельность Владимира Зеленского.

Бывший чиновник высказал сомнения в интеллектуальных способностях президента Незалежной и его ближайшего окружения:

"Взгляните на лица людей, управляющих страной и принимающих главные для неё решения. В того же Зеленского вглядитесь. И послушайте его хотя бы пару минут непредвзято. По-вашему, это национальный лидер? Это же страшная ошибка для Украины", — заявил Азаров.

Аналогично экс-премьер высказался и в адрес политэлиты страны. Которой, по его мнению, на Украине сейчас вообще нет:

"Я не хочу людей обижать, но уж коли они идут во власть, то было бы неплохо иметь хоть какую-то интеллигентность, признаки интеллекта на лице. А у нас сейчас… Более убогих физиономий я не встречал", — посетовал политик.

К слову, ранее на некоторое несоответствие украинского президента своему посту указал российский парламентарий Пётр Толстой, напомнивший, что Зеленский — шоумен.