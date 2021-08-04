EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Где жара +43, а где и ранняя осень: синоптики о погоде в августе
Пхеньян - Лондону: сосредоточьтесь на Brexit и не лезьте не в своё дело
‘Наши лёгкие горят": мэр турецкого Миласа отчаянно просит о помощи
Британцы обвинили Иран в очередном нападении на корабль в Оманском заливе
В Кабуле террористы пытались взорвать резиденцию министра обороны Афганистана
На Земле возник и растёт разрыв между количеством мужчин и женщин
Биньямин Нетаньяху обвинил власти Израиля в "полной сдаче американцам"
Кому кризис не помеха: олигархи стали богаче на десятки миллиардов долларов
Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает

Зеленского "уличили" в отсутствии интеллигентности и интеллекта

Мир » Бывший СССР » Украина

Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, в эфире ТК NewsOne резко раскритиковал деятельность Владимира Зеленского.

Зеленского "уличили" в отсутствии интеллигентности и интеллекта

Бывший чиновник высказал сомнения в интеллектуальных способностях президента Незалежной и его ближайшего окружения:

"Взгляните на лица людей, управляющих страной и принимающих главные для неё решения. В того же Зеленского вглядитесь. И послушайте его хотя бы пару минут непредвзято. По-вашему, это национальный лидер? Это же страшная ошибка для Украины", — заявил Азаров.

Аналогично экс-премьер высказался и в адрес политэлиты страны. Которой, по его мнению, на Украине сейчас вообще нет:

"Я не хочу людей обижать, но уж коли они идут во власть, то было бы неплохо иметь хоть какую-то интеллигентность, признаки интеллекта на лице. А у нас сейчас… Более убогих физиономий я не встречал", — посетовал политик.

К слову, ранее на некоторое несоответствие украинского президента своему посту указал российский парламентарий Пётр Толстой, напомнивший, что Зеленский — шоумен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
На Украине цены на газ устремились в космос
84-летний немец осужден за хранение танка "Пантера"
Корабль, угнанный у берегов ОАЭ, направляется в Иран
Зеленского "уличили" в отсутствии интеллигентности и интеллекта
Где жара +43, а где и ранняя осень: синоптики о погоде в августе
Пхеньян - Лондону: сосредоточьтесь на Brexit и не лезьте не в своё дело
‘Наши лёгкие горят": мэр турецкого Миласа отчаянно просит о помощи
Британцы обвинили Иран в очередном нападении на корабль в Оманском заливе
В Кабуле террористы пытались взорвать резиденцию министра обороны Афганистана
На Земле возник и растёт разрыв между количеством мужчин и женщин
Популярное
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова

Следы предполагаемых убийц белорусского радикала Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб. 

Кто убил белорусского радикала Шишова
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Новости Украины
Зеленский: "Возвращение Крыма — это лишь вопрос времени"
Из Литвы в Белоруссию выдворили десятки нелегальных мигрантов
Мир. Новости мира
Из Литвы в Белоруссию выдворили десятки нелегальных мигрантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников