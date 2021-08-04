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В Кабуле террористы пытались взорвать резиденцию министра обороны Афганистана

Мир

Вечером во вторник в афганской столице нападению террористов-смертников подверглась расположенная в центре города резиденция министра обороны страны.

В Кабуле террористы пытались взорвать резиденцию министра обороны Афганистана

Сообщается, что министр и его семья находятся в безопасности, но есть жертвы.

"Во вторник вечером, около 8 часов вечера по местному времени, в районе Ширпур в Кабуле взорвался заминированный автомобиль, предположительно нацеленный на резиденцию генерала Бисмиллы Хана Мохаммади", — пишут местные СМИ.

Когда толпы афганцев вышли на улицы, скандируя "Аллах акбар”, послышались новые взрывы.

Афганские официальные лица заявили, что по меньшей мере двое нападавших были убиты силами безопасности. Были также сообщения о последующих взрывах, приписываемых террористам-смертникам, взорвавшим свои жилеты внутри здания.

"Четыре человека погибли и еще 20 получили ранения в результате взрывов и последовавшей перестрелки между силами безопасности и нападавшими", — цитирует слова "афганских официальных лиц" агентств AFP.

По меньшей мере шестеро раненых были госпитализированы в ближайшую больницу. Предполагаемой цели нападения, главы минобороны страны Мохаммади, не было дома. Сообщается, что его семья была благополучно эвакуирована из резиденции.

Напомним, силы группировки Талибан* (запрещена в РФ), которые, с одной стороны, заявляют, что "устали после десятилетий боевых действий и привержены политическому решению", с другой — активизировались — теперь они ведут бои за крупные города.

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