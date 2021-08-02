В Британии хотят изменить правила игры в шахматы

Учёные Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета решили уравнять права чёрных и белых шахматных фигур.

Известно, что у игрока с белыми фигурами есть небольшое преимущество, так как он делает первый ход.

Это правило появилось ещё в середине XIX века. Согласно новому исследованию, в которым ознакомились журналисты британской газеты The Times, его нужно пересматривать.

Специалисты заняты написанием статьи под названием "Более справедливые шахматы", в которой будет предложено изменить правила игры.

Авторы считают, что игроку с чёрными фигурами нужно предоставить возможность делать два хода подряд после начала партии, потом ещё два хода должен сделать игрок с белыми фигурами, после чего игра будет идти своим чередом.

Однако учёные признают, что это уже будут не шахматы, а совсем другая игра.

Новые правила игры в шахматы будут представлены на международной игровой конференции в Копенгагене, которая состоится 17 августа.

Венгерский гроссмейстер Андраш Адорьян уже давно опровергает мнение о том, что у белых фигур есть преимущество. По словам шахматиста, это преимущество существует только в наших умах, но не в реальности. На эту тему он даже написал книгу Black is OK! — "Чёрный в порядке!".

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