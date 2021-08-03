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Елизавета II намекнула, что готова простить принца Гарри и Меган Маркл

Мир

В июне 2022 года королева Великобритании Елизавета II будет отмечать 70-летний юбилей восхождения на трон.

На торжество по случаю этого знаменательного события она пригласила всех. Среди приглашённых также есть принц Гарри и его жена Меган Маркл, сообщает Express со ссылкой на эксперта по отношениям Сами Вундера.

Данный жест Елизаветы говорит о том, что конфликт с герцогами Сассекскими почти исчерпан. Королева хочет показать, что несмотря ни на что, они — члены её семьи.

В настоящее время Елизавета II находится в замке Балморал в Шотландии. Впервые за 73 года она поехала туда, без мужа.

Компанию монарху составят принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон с детьми, а также семьи принцессы Евгении и Беатрис.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что принц Гарри выпустит книгу о тайной стороне жизни королевской семьи.

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Все простила? Елизавета ІІ пригласила Гарри и Меган на празднование своего юбилея #shorts
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Любовь Степушова
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