В июне 2022 года королева Великобритании Елизавета II будет отмечать 70-летний юбилей восхождения на трон.
На торжество по случаю этого знаменательного события она пригласила всех. Среди приглашённых также есть принц Гарри и его жена Меган Маркл, сообщает Express со ссылкой на эксперта по отношениям Сами Вундера.
Данный жест Елизаветы говорит о том, что конфликт с герцогами Сассекскими почти исчерпан. Королева хочет показать, что несмотря ни на что, они — члены её семьи.
В настоящее время Елизавета II находится в замке Балморал в Шотландии. Впервые за 73 года она поехала туда, без мужа.
Компанию монарху составят принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон с детьми, а также семьи принцессы Евгении и Беатрис.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что принц Гарри выпустит книгу о тайной стороне жизни королевской семьи.
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