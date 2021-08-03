Доктор Комаровский пожалел, что не уехал из Украины

Известный детский врач Евгений Комаровский заявил, что уехал бы из Украины, если бы знал, что в стране появится уполномоченный по защите государственного языка.

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", — сказал Комаровский в интервью телеканалу "Украина-24".

"Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в ХХI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных… Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает", — сказал он.

Закон об украинском языке был принят Верховной радой в апреле 2019 года. Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90 процентов для передач на украинском языке.

В июле этого года в стране вступил в силу закон, согласно которому фильмы и сериалы на Украине должны демонстрироваться только на украинском языке. Кроме того, в этом году вступила в силу норма закона, которая обязывает работников сферы услуг общаться с клиентами исключительно на украинском.

За выполнением требований закона следит так называемый языковой омбудсмен, уполномоченный по защите государственного языка. Эту должность занимает Тарас Креминь.

Защищает государственный язык пан Креминь денно и нощно. Например, по случаю открытия Олимпийских игр в Токио он написал пост, в котором заявил, что было бы справедливо, если б украинские спортсмены во время выступления на Олимпиаде говорили исключительно на государственном языке.

Ранее он же давал советы, как быстро перейти на украинский. Собственно, уникальной данную методику назвать сложно. Ибо, по словам Креминя, для этого нужно общаться только на украинском — и с родными, и с друзьями, и с незнакомыми людьми. И требовать от тех же сотрудников сферы услуг общения исключительно на украинском.