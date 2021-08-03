Депутат Госдумы напомнил россиянам, что Турция снабжает Украину оружием, тем самым поддерживая войну в Донбассе.
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко во время выступления на радио "Комсомольская правда" попросил россиян не проводить отпуск в Турции.
По мнению Онищенко, российским туристам не стоит улучшать экономическое положение этой страны и помогать развитию её военно-промышленного комплекса. Депутат Госдумы отметил, что Турция снабжает Украину оружием, а та, в свою очередь, обещает бомбить Донбасс беспилотными самолетами.
Также Онищенко вспомнил о случившейся в Анталье автобусной аварии, где погибли граждане России, и назвал туристическую инфраструктуру Турции "полностью разваленной".
По словам Онищенко, чиновникам из Ростуризма необходимо с уважением относиться к россиянам и развивать инфраструктуру родной страны, заняться модернизацией отечественных курортов и повышением качества услуг.
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