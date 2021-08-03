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Онищенко призвал россиян не ездить отдыхать в поддерживающую Украину Турцию

Мир

Депутат Госдумы напомнил россиянам, что Турция снабжает Украину оружием, тем самым поддерживая войну в Донбассе.

Онищенко призвал россиян не ездить отдыхать в поддерживающую Украину Турцию

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко во время выступления на радио "Комсомольская правда" попросил россиян не проводить отпуск в Турции.

По мнению Онищенко, российским туристам не стоит улучшать экономическое положение этой страны и помогать развитию её военно-промышленного комплекса. Депутат Госдумы отметил, что Турция снабжает Украину оружием, а та, в свою очередь, обещает бомбить Донбасс беспилотными самолетами.

Также Онищенко вспомнил о случившейся в Анталье автобусной аварии, где погибли граждане России, и назвал туристическую инфраструктуру Турции "полностью разваленной".

По словам Онищенко, чиновникам из Ростуризма необходимо с уважением относиться к россиянам и развивать инфраструктуру родной страны, заняться модернизацией отечественных курортов и повышением качества услуг.

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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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