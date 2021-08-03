Посольство США отреагировало на смерть белорусского активиста в Киеве

Представители США надеются на тщательное расследование инцидента.

"Посольство США в Киеве глубоко опечалено смертью главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова", — гласит запись на официальной странице американского ведомства в Twitter.

Дипломаты выражают глубокие соболезнования семье и друзьям белорусского активиста и надеются на то, что власти Украины тщательно расследуют инцидент. По заявлению посольства, смерть Шишова перекликается с творящейся в Белоруссии "расправой" над гражданским обществом.

О пропаже Виталия Шишова стало известно 2 августа. Днём позже мужчину нашли мёртвым в одном из городских парков неподалёку от места его проживания. Члены "Белорусского дома на Украине" рассказали, что за Шишовым следили, и назвали его гибель "спланированной акцией".

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