"Дело всего ЕС": как Литва попросила помощи в борьбе с нелегалами

"Гибридная война режима Лукашенко" — в самом разгаре. Пока пограничники Литвы неустанно работают, отлавливая мигрантов, власти страны звонят в ЕС с просьбой о помощи.

Всего и побольше: чего хочет Литва

Гитанас Науседа

Данные по обращению представлены на сайте президента Литвы. Гитанас Науседа, как оказалось, обратился сразу к председателю Евросовета Шарлю Мишелю, позвонив ему по телефону. В ходе звонка были озвучены следующие просьбы:

выделение дополнительного персонала;

выделение финансовой помощи;

выделение оборудования для охраны границы;

помощь с репатриацией мигрантов.

"Президент Литовской Республики Гитанас Науседа обсудил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ответ Европейского союза на кризис с нелегальной миграцией на границе Литвы/ЕС и Беларуси. Глава государства подчеркнул, что режим Александра Лукашенко продолжает использовать миграцию как инструмент политического давления, угрожает приездом экстремистов и направляет нелегальных мигрантов к границе Литвы/ЕС и Беларуси", — указано на сайте президента Литвы.

Тест на реакцию и "дело всего ЕС"

Шарль Мишель

Дальше началось самое интересное: помощь нужна не когда-нибудь, а срочно. Мигрантов всё больше, "атака" продолжается, причём направлена она не только на Литву, но и на весь Евросоюз.

"…действия режима (Лукашенко) следует расценивать как гибридную атаку, направленную не только против Литвы, а против всего ЕС", — солидарны переговорщики.

"Охрана внешней границы Европейского союза — дело всего ЕС. Солидарная реакция Европы должна быть быстрой", — отметил Науседа.