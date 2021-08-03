"Гибридная война режима Лукашенко" — в самом разгаре. Пока пограничники Литвы неустанно работают, отлавливая мигрантов, власти страны звонят в ЕС с просьбой о помощи.
Данные по обращению представлены на сайте президента Литвы. Гитанас Науседа, как оказалось, обратился сразу к председателю Евросовета Шарлю Мишелю, позвонив ему по телефону. В ходе звонка были озвучены следующие просьбы:
"Президент Литовской Республики Гитанас Науседа обсудил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ответ Европейского союза на кризис с нелегальной миграцией на границе Литвы/ЕС и Беларуси.
Глава государства подчеркнул, что режим Александра Лукашенко продолжает использовать миграцию как инструмент политического давления, угрожает приездом экстремистов и направляет нелегальных мигрантов к границе Литвы/ЕС и Беларуси", — указано на сайте президента Литвы.
Дальше началось самое интересное: помощь нужна не когда-нибудь, а срочно. Мигрантов всё больше, "атака" продолжается, причём направлена она не только на Литву, но и на весь Евросоюз.
"…действия режима (Лукашенко) следует расценивать как гибридную атаку, направленную не только против Литвы, а против всего ЕС", — солидарны переговорщики.
"Охрана внешней границы Европейского союза — дело всего ЕС. Солидарная реакция Европы должна быть быстрой", — отметил Науседа.
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