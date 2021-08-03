Большая масочная проблема в США: "виноват" Китай

Неожиданная ситуация развернулась в США: компании, производящие медицинские маски, оказались перед "воротами" банкротства. Удивительно, но и здесь оказался замешан один из американских "врагов" — Китай.

Опять "виноват" Китай: что пошло не так

Как сообщает The Hill, дело обстоит так. Защитные маски делают как в США, так и в Китае, причём последние намного дешевле. Компании и учреждения, которые маски закупают, вольны выбирать — и, естественно, делают это, исходя из соображений наращивания выгоды. Из-за этого на американские маски падает спрос, и компании, занимающиеся их производством, близки к банкротству.

Падение спроса уже "ударило" по американским трудягам — около 5 000 человек уволили с "масочных" производств из-за того, что маски, произведённые в США, плохо покупают. Руководители — также в печали: уже в этом году многие компании не переживут ситуацию,

"если им не бросят спасательный круг".

Выход есть: Байдена просят "достать кошелёк"

"На фоне обострения эпидемиологической ситуации, и с учётом того, что холодные месяцы ещё начались, мы действительно обеспокоены тем, что эта отрасль не сможет помочь, когда это будет больше всего необходимо", — отметил Брент Дилли, управляющий партнер компании Premium-PPE, председатель недавно созданной Американской ассоциации производителей масок (AMMA).

При этом масок на складах уже накопилось столько, что американцы буквально

"…сидят на запасах продукции".

Выход, разумеется, есть: администрацию Джо Байдена призывают устроить закупку масок, причём солидную — сразу сотен миллионов штук.

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