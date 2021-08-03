Обеспокоены и осуждаем: в НАТО высказались об атаке на Mercer Street

В НАТО "заняли сторону" в вопросе инцидента с танкером MV Mercer Street: альянс обеспокоен действиями Ирана. НАТО "решительно осуждает" и напоминает, что свобода судоходства — вещь в современном мире весьма важная.

Коротко об инциденте с MV Mercer Street: 29 июля танкер, который шёл под флагом Либерии, подвергся нападению в акватории Аравийского моря. Известно, что компания, указанная как оператор MV Mercer Street, — собственность предпринимателя из Израиля Эяла Офера. В Financial Times со ссылкой на свои источники дают уточнение: в нападении могли применять БПЛА со взывчаткой.

К сожалению, не обошлось без жертв: известно о двух погибших. По поводу инцидента уже высказались в США: там уверены, что виноват Иран. В Тегеране обвинения отрицают, называя беспочвенными.

"Мы присоединяемся к союзникам в решительном осуждении недавнего нападения на танкер MV Mercer Street у побережья Омана… Свобода судоходства жизненно важна для всех союзников. Великобритания, Румыния и США пришли к заключению, что ответственность за этот инцидент, скорее всего, несёт Иран. Союзники обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана в регионе и призывают Тегеран соблюдать свои международные обязательства", — указывается в заявлении альянса.

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