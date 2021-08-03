Заметно похудел и с пластырем: граждане волнуются о здоровье Ким Чен Ына

Слухи об ухудшении здоровья лидера Южной Кореи Ким Чен Ына появились в начале июня, после того, как зрители заметили, что лидер заметно похудел.

Далее они усугубились появлением Кима на телевидении с пластырем, приклеенным к затылку. Тогда лидер выступал перед руководством и партработниками Народной армии Южной Корее. После этого обеспокоенные граждане республики начали делать различные предположения, которые сегодня были опровергнуты разведкой.

Глава ведомства Пак Чи Вон заявил: Ким Чен Ын здоров и прекрасно себя чувствует. По его словам, пластырь с затылка южнокорейского лидера сняли на следующий день после телеэфира.

Также в качестве аргумента о добром здравии Кима глава разведки указал на то, какой легкой походкой тот двигается в кадре.

"Нет признаков каких-то проблем со здоровьем", — передает слова военного РИА Новости.

Напоминаем, что ранее Ким Чен Ын говорил о глубочайших кризисах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавируса. При этом первое заражение в Южной Корее официальные власти признали лишь в конце июля предыдущего года.

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