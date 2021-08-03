Глава МИД Афганистана рассказал о "Франкенштейне", партнёрах и кооперации

Войска США уходят из Афганистана, что обостряет обстановку в и так не слишком спокойной стране. Каких "игроков" теперь ждёт афганское правительство? Мнением с "Известиями" поделился глава МИД Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ханиф Атмар.

Мохаммад Ханиф Атмар, Роберт Гейтс, Майкл Маллен

Уникальное время: Афганистан приглашает нации

Афганистан, рассказывает Атмар, сейчас находится в уникальном историческом периоде.

"Мы переживаем уникальное время в нашей истории, когда наши национальные интересы, в особенности в сфере безопасности, — те же самые, что и интересы безопасности всего региона и более широкого международного сообщества", — уверен он.

В частности, стране и её развитию угрожают террористы, наркоторговцы и разного рода ОПГ. И это угрозы не только для Афганистана — это угрозы, характерные и для других стран. Так что необходимо

"…иметь общую стратегию и нести общую ответственность ради преодоления этой угрозы. Поэтому мы приглашаем все нации к совместной работе с Афганистаном для её нейтрализации", — уточнил Атмар.

Близорукость и Франкенштейн: о чём стоит задуматься

Солдаты США уходят из Афганистана

Однако, продолжил глава МИД, остаются страны, которые предпочитают поддерживать террористов. Занимаясь подобной деятельностью, можно столкнуться с очень опасными последствиями.

"Есть страны, которые трусливо работают с этими террористами и поддерживают террористические организации, что вызывает нашу озабоченность. И мы всегда открыто говорим этим партнёрам, что, взращивая такого монстра, они в итоге получат Франкенштейна, который в конце концов обернётся против собственного хозяина. Мы часто говорим о близорукости такой стратегии — использовать терроризм против другой страны. Ведь всё возвращается, становясь угрозой для самих создателей", — считает Атмар.

Место кооперации: Афганистан ждёт партнёров

Касательно партнёрства: Афганистан готов работать со всеми странами, с которыми у него найдутся общие интересы.

"Мы предлагаем такое партнёрство не только США, мы также гордимся нашей дружбой с Россией, которая для нас хороший и надёжный партнёр. Мы работаем с Китаем, странами Центральной Азии, Индией. У нас сильные связи с Ираном и хорошие отношения с Саудовской Аравией. Но мы также надеемся и на лучшие отношения с Пакистаном. То есть мы фокусируемся на том, чтобы создать атмосферу сотрудничества и работать вместе на общие цели. Мы хотели бы, чтобы Афганистан стал местом кооперации, а не местом для конфронтации и соперничества", — добавил Атмар.

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