Из Литвы в Белоруссию выдворили десятки нелегальных мигрантов

Продолжают поступать "сводки с фронтов", на которых не покладая рук трудятся литовские пограничники. "Гибридная война режима Лукашенко" продолжается: и в Вильнюсе не забывают напоминать об успехах.

"В Швенчёнском, Шальчининкском и Игналинском районах были задержаны при попытке перейти границу и выдворены в Белоруссию несколько десятков человек", — рассказал для LRT замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

Также стало известно, что во вторник литовские власти наконец согласовали решение, позволяющее дать как ведомствам в целом, так и чиновникам в частности "все полномочия" для того, чтобы не пускать мигрантов.

"Наши должностные лица смогут применять для этого все законные и адекватные меры", — отметила (также для LRT) глава литовского МВД Агне Билотайте.

Однако пока цифры незаконной миграции бьют рекорд за рекордом: на границе поймали уже почти в 50 раз больше нелегалов, чем в прошлом году. Суммарно с начала 2021 года задержаны 4 026 человек.