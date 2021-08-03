ЦИК Бразилии не устроили "лживые" слова президента страны

В очередной раз стал жертвой собственных слов президент Бразилии Жаир Болсонару. Политик, который ранее уже "погорел" на сексистских высказываниях, снова в центре скандала — на этот раз из-за слов об "уязвимости" системы голосования.

Напомним, что ранее Болсонару несколько раз упоминал: электронной системе голосования не доверяет, потому что благодаря ей можно устраивать подтасовки. Также политик уверен, что в президентской гонке 2018 года выиграл уже в первом туре, но стал "жертвой" подтасовки результатов — именно об этом он рассказал не так давно, 28 июля.

"Направляю ссылку на выступление президента республики от 28 июля 2021 года в целях выявления возможных преступных действий, соотносящихся с предметом расследования, <…> известного как "расследование о лживых новостях", которое ведётся под надзором Федерального верховного суда (высшая судебная инстанция Бразилии)", — отреагировали на это в Высшем избирательном суде Бразилии (также исполняющем роль ЦИК).

Проще говоря: ЦИК недоволен и требует расследования, потому что считает сказанное президентом дезинформацией. Ходатайство успели одобрить уже 3 августа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.