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ЦИК Бразилии не устроили "лживые" слова президента страны

Мир

В очередной раз стал жертвой собственных слов президент Бразилии Жаир Болсонару. Политик, который ранее уже "погорел" на сексистских высказываниях, снова в центре скандала — на этот раз из-за слов об "уязвимости" системы голосования.

ЦИК Бразилии не устроили "лживые" слова президента страны

Напомним, что ранее Болсонару несколько раз упоминал: электронной системе голосования не доверяет, потому что благодаря ей можно устраивать подтасовки. Также политик уверен, что в президентской гонке 2018 года выиграл уже в первом туре, но стал "жертвой" подтасовки результатов — именно об этом он рассказал не так давно, 28 июля.

"Направляю ссылку на выступление президента республики от 28 июля 2021 года в целях выявления возможных преступных действий, соотносящихся с предметом расследования, <…> известного как "расследование о лживых новостях", которое ведётся под надзором Федерального верховного суда (высшая судебная инстанция Бразилии)", — отреагировали на это в Высшем избирательном суде Бразилии (также исполняющем роль ЦИК).

Проще говоря: ЦИК недоволен и требует расследования, потому что считает сказанное президентом дезинформацией. Ходатайство успели одобрить уже 3 августа.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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