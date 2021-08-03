Еврокомиссия захотела организовать "укрепление общества" Северной Македонии

Брюссель, который всегда находит "точку приложения" денег и влияния, на этот раз "взял на прицел" Северную Македонию. Именно под эту страну в Еврокомиссии хотят выделить грант на 1,7 млн евро. Необходимо, считают в Брюсселе, провести "укрепление" гражданского общества.

С документом, в котором описаны особенности "укрепления", ознакомились в RT. Как оказалось, Северной Македонии не помешало бы:

формирование более сплочённого общества;

более тщательное соблюдение принципа верховенства права;

противостояние экстремистским настроениям.

Работать планируется с молодёжью: необходимо, уверены эксперты ЕК, активнее вовлекать её в социальную и экономическую жизнь страны, а также снижать риски того, что молодые юноши и девушки попадут под влияние разного рода экстремистских организаций.

По итогам всех этих действий в ЕК хотят видеть "укреплённое" сотрудничество между властями и гражданским обществом Северной Македонии, а также более сплочённое население.

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