Брюссель, который всегда находит "точку приложения" денег и влияния, на этот раз "взял на прицел" Северную Македонию. Именно под эту страну в Еврокомиссии хотят выделить грант на 1,7 млн евро. Необходимо, считают в Брюсселе, провести "укрепление" гражданского общества.
С документом, в котором описаны особенности "укрепления", ознакомились в RT. Как оказалось, Северной Македонии не помешало бы:
Работать планируется с молодёжью: необходимо, уверены эксперты ЕК, активнее вовлекать её в социальную и экономическую жизнь страны, а также снижать риски того, что молодые юноши и девушки попадут под влияние разного рода экстремистских организаций.
По итогам всех этих действий в ЕК хотят видеть "укреплённое" сотрудничество между властями и гражданским обществом Северной Македонии, а также более сплочённое население.
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