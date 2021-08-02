Михаил Горбачёв назвал два фактора, уничтоживших СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал два главных фактора, которые привели к распаду некогда великого государства.

Он считает, что фатальными для перестройки стали попытка государственного переворота в августе 1991 года и декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии.

Августовский кризис серьёзно подорвал позиции президента СССР и помешал формированию новых союзных отношений между суверенными государствами. Кроме того, данный фактор ускорил процесс дезинтеграции, отметил советский лидер.

Можно ли было спасти СССР?

Власти Советского Союза могли предотвратить распад государства, если бы тогда занялись его переустройством. Новая формула существования — конфедеративное союзное государство — могла бы спасти СССР, считает Горбачёв.

"Ельцин не сдержал слова. Он и его окружение принесли СССР в жертву неудержимому стремлению воцариться в Кремле", — заявил он.

Ранее Михаил Горбачёв призвал президентов России и США сократить арсеналы ядерного оружия, чтобы не допустить ядерной войны.

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