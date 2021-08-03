Привитые – налево, непривитые – направо: как в Европе "сортируют" граждан

Все большее число правительств в Европе планируют или уже начали реализовывать политику, ограничивающую свободу своих граждан, которые не были вакцинированы против коронавируса.

Об этом сообщает сайт evil. news.

По данным электронного издания Франция и Италия решили полностью запретить непривитым людям полноценно участвовать в общественной жизни: им запрещено входить в гостиницы, бары и рестораны.

Напомним, в начале июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении легализовать сегрегацию непривитых лиц. Он хотел, чтобы его парламент принял закон, который предотвратил бы доступ непривитых людей в общественные места.

"Наше решение простое: наложить ограничения на непривитых, а не на всех”, — сказал Макрон.

Ответом ему стали еженедельные протесты. Но, несмотря на них, закон все же был принят.

Учреждения, которые не проверяют статус вакцинации клиентов, будут оштрафованы на 1500 евро (1773 доллара). За третье нарушение в течение месяца штраф увеличивается до 9 000 евро (10 643 доллара) или до года тюрьмы.

Италия

Италия последовала примеру Франции. С 6 августа для доступа в вышеупомянутые места потребуется итальянский эквивалент паспорта вакцины -"зеленый пропуск”. Кроме того, людям без зеленых пропусков также будет запрещено посещать спортивные объекты, спортивные залы, концерты, ярмарки и другие культурные объекты, такие как театры.

Владельцы бизнеса в Италии, которые не соблюдают требования green pass, рискуют получить штраф до 1000 евро ($1182).

В другие странах ЕС не так жёстко, то всё же

В Ирландии правительство разрешило гостиничным заведениям вновь открыть свои крытые помещения для людей, которые могут доказать свой статус вакцинации с помощью цифровых паспортов вакцины, выданных Европейским Союзом,

правительство разрешило гостиничным заведениям вновь открыть свои крытые помещения для людей, которые могут доказать свой статус вакцинации с помощью цифровых паспортов вакцины, выданных Европейским Союзом, в Греции столовые в помещении открыта только для людей, которые могут доказать, что они полностью привиты,

столовые в помещении открыта только для людей, которые могут доказать, что они полностью привиты, в Бельгии мероприятия на открытом воздухе с участием более 1500 человек будут ограничены людьми с сертификатами вакцин, начиная с 13 августа,

мероприятия на открытом воздухе с участием более 1500 человек будут ограничены людьми с сертификатами вакцин, начиная с 13 августа, в Испании нет национальной политики паспортов вакцин, но некоторые регионы начали требовать паспорта вакцин или отрицательные тесты COVID-19 для доступа в отели и рестораны,

нет национальной политики паспортов вакцин, но некоторые регионы начали требовать паспорта вакцин или отрицательные тесты COVID-19 для доступа в отели и рестораны, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с сентября ограничит доступ в ночные клубы Англии тем, кто сможет доказать, что они полностью вакцинированы.

Вальтер Риккьярди, эксперт в области общественного здравоохранения и советник министра здравоохранения Италии, заявил в интервью газете цель правительства:

"Мы не можем заставить людей делать прививки, но те, кто этого не делает, будут иметь меньше возможностей”.