Привитые – налево, непривитые – направо: как в Европе "сортируют" граждан

Все большее число правительств в Европе планируют или уже начали реализовывать политику, ограничивающую свободу своих граждан, которые не были вакцинированы против коронавируса.
Об этом сообщает сайт evil. news.
По данным электронного издания Франция и Италия решили полностью запретить непривитым людям полноценно участвовать в общественной жизни: им запрещено входить в гостиницы, бары и рестораны.
Напомним, в начале июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении легализовать сегрегацию непривитых лиц. Он хотел, чтобы его парламент принял закон, который предотвратил бы доступ непривитых людей в общественные места.
"Наше решение простое: наложить ограничения на непривитых, а не на всех”, — сказал Макрон.
Ответом ему стали еженедельные протесты. Но, несмотря на них, закон все же был принят.
Италия последовала примеру Франции. С 6 августа для доступа в вышеупомянутые места потребуется итальянский эквивалент паспорта вакцины -"зеленый пропуск”. Кроме того, людям без зеленых пропусков также будет запрещено посещать спортивные объекты, спортивные залы, концерты, ярмарки и другие культурные объекты, такие как театры.
Вальтер Риккьярди, эксперт в области общественного здравоохранения и советник министра здравоохранения Италии, заявил в интервью газете цель правительства:
"Мы не можем заставить людей делать прививки, но те, кто этого не делает, будут иметь меньше возможностей”.
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