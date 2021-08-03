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Привитые – налево, непривитые – направо: как в Европе "сортируют" граждан

Мир » Европа » Евросоюз

Все большее число правительств в Европе планируют или уже начали реализовывать политику, ограничивающую свободу своих граждан, которые не были вакцинированы против коронавируса.

Привитые – налево, непривитые – направо: как в Европе "сортируют" граждан

Об этом сообщает сайт evil. news.

По данным электронного издания Франция и Италия решили полностью запретить непривитым людям полноценно участвовать в общественной жизни: им запрещено входить в гостиницы, бары и рестораны.

Напомним, в начале июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении легализовать сегрегацию непривитых лиц. Он хотел, чтобы его парламент принял закон, который предотвратил бы доступ непривитых людей в общественные места.

"Наше решение простое: наложить ограничения на непривитых, а не на всех”, — сказал Макрон.

Ответом ему стали еженедельные протесты. Но, несмотря на них, закон все же был принят.

  • Учреждения, которые не проверяют статус вакцинации клиентов, будут оштрафованы на 1500 евро (1773 доллара). За третье нарушение в течение месяца штраф увеличивается до 9 000 евро (10 643 доллара) или до года тюрьмы.

Италия

Италия последовала примеру Франции. С 6 августа для доступа в вышеупомянутые места потребуется итальянский эквивалент паспорта вакцины -"зеленый пропуск”. Кроме того, людям без зеленых пропусков также будет запрещено посещать спортивные объекты, спортивные залы, концерты, ярмарки и другие культурные объекты, такие как театры.

  • Владельцы бизнеса в Италии, которые не соблюдают требования green pass, рискуют получить штраф до 1000 евро ($1182).
италия коронавирус
 

В другие странах ЕС не так жёстко, то всё же

  • В Ирландии правительство разрешило гостиничным заведениям вновь открыть свои крытые помещения для людей, которые могут доказать свой статус вакцинации с помощью цифровых паспортов вакцины, выданных Европейским Союзом,
  • в Греции столовые в помещении открыта только для людей, которые могут доказать, что они полностью привиты,
  • в Бельгии мероприятия на открытом воздухе с участием более 1500 человек будут ограничены людьми с сертификатами вакцин, начиная с 13 августа,
  • в Испании нет национальной политики паспортов вакцин, но некоторые регионы начали требовать паспорта вакцин или отрицательные тесты COVID-19 для доступа в отели и рестораны,
  • премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с сентября ограничит доступ в ночные клубы Англии тем, кто сможет доказать, что они полностью вакцинированы.

Вальтер Риккьярди, эксперт в области общественного здравоохранения и советник министра здравоохранения Италии, заявил в интервью газете цель правительства:

"Мы не можем заставить людей делать прививки, но те, кто этого не делает, будут иметь меньше возможностей”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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