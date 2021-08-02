Немецкий эксперт объяснил, почему "СП-2" может ждать участь "динозавра"

Немецкие политики и чиновники продолжают напоминать: далеко не все в стране довольны проектом "СП-2". И мнения становятся всё более развёрнутыми и любопытными — так, глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер сравнил газопровод с "динозавром".

Месснер пообщался с Redaktionsnetzwerk Deutschland и отметил: стране предстоит большая работа по снижению выбросов. В частности, к 2030 году их должно стать на 65% меньше, чем было в 1990 году. Соответственно, экономика Германии постепенно будет переходить на возобновляемые источники энергии. Например, ветряные электростанции хотят вводить в три раза быстрее, а солнечные — в два.

У представителя Redaktionsnetzwerk Deutschland на фоне этих цифр возник логичный вопрос: а не выглядит ли "СП-2" несколько "выпавшим из времени" проектом?

"Да, "Северный поток — 2" может быстро стать динозавром среди энергетических проектов, поскольку к 2045 году мы хотим выйти на нулевую эмиссию", — ответил Месснер.

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