Пожары в Турции: Анкара задействовала "Европейский механизм гражданской обороны"

Никак не удаётся взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Турции. Несмотря на то, что власти страны задействовали уже почти все имеющиеся ресурсы, их не хватило — и Анкара попросила о помощи ЕС.

"Турция задействовала Европейский механизм гражданской обороны. Хорватия и Испания уже объявили о направлении в зону бедствия пожарного самолета, входящего в спасательный флот ЕС для борьбы с беспрецедентными и разрушительными пожарами. Мы полностью солидарны с Турцией и готовы оказать ей дальнейшее содействие", — указано в заявлении Еврокомиссии.

Напомним, что в пожарах, остановить которые не получается с 28 июля, погибли уже 8 человек. На 1 августа удалось потушить более 100 пожаров. В стране работают более 1000 единиц различной техники, в том числе — российские Бе-200.

Как сообщает издание Yeni Safak, уже "нашлись" виновные в ситуации — группировка "Дети огня" заявила, что берёт на себя ответственность.

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