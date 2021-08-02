Голос с экрана: власти США придумали способ продвижения вакцинации

Пока в Австралии и Латвии раздумывают над идеей "вакцинационной лотереи" для привившихся от коронавируса, власти США подключают к делу популяризации вакцинации блогеров. Как сообщает The New York Times, речь идёт о десятках любимцев интернет-публики.

Журналисты The New York Times пишут, что в привлечении блогеров замечены как федеральные, так и местные власти. Так, Белый дом вышел на связь примерно с 50 представителями "профессии", у которых уже есть "активы" в виде большой аудитории на площадках вроде TikTok и YouTube.

По задумке, блогеры должны делиться со зрителями мнением о том, что вакцинация — необходимый шаг. Кроме того, авторитет блогеров и тот факт, что им доверяют, поможет "сгладить" негатив от вала недостоверной информации о вакцинации.

Через такое нетривиальное решение власти хотят увеличить число вакцинированных в группе "от 18 до 39 лет": пока среди её представителей привиты менее 50%. Для сравнения в The New York Times уточняют: в группе "старше 50" привиты уже более 75%.

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