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Грузинский оппозиционер рассказал, каким городом становится Тбилиси

Мир

Продолжается политический кризис в Грузии, на который "наслаиваются" различные заявления грузинских политиков. Ранее звучали слова о том, что одна грузинская партия умудрилась оскорбить сразу и ЕС, и США. Теперь же речь зашла о ситуации в столице Грузии, Тбилиси.

Грузинский оппозиционер рассказал, каким городом становится Тбилиси

Как считает оппозиционный политик и лидер партии "ЕНД" Ника Мелия, в последнее время грузинская столица становится всё более "опасной для жизни". Так Мелия отреагировал на громкий инцидент с найденным в одном из парков города телом жительницы Австралии Шаны Брук. Известно, что по факту её смерти возбуждено уголовное дело, причём по статье "Умышленное убийство".

"С каждым днём Тбилиси становится городом, опасным для жизни. Опасным для тбилисцев, приезжих, для приехавших из других городов и сёл Грузии, а также для иностранцев и туристов", — написал Мелия в Facebook.

Мелия добавил, что ощущать себя в безопасности в Тбилиси могут только представители криминального мира. Виновата в таком положении дел "Грузинская мечта" — партию стоит отстранить от власти.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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