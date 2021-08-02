Кандидат в канцлеры ФРГ напомнил России о "СП-2" и штрафных мерах

Продолжается немецкая гонка за постом канцлера ФРГ: голосование пройдёт только в сентябре, а кандидаты уже вовсю делают громкие заявления. Не обходится и без упоминаний России: представитель ХДС/ХСС Армин Лашет не упустил случая "пригрозить" нашей стране.

Лашет пообщался с представителями польского издания Rzeczpospolita и заявил: если Москва всё-таки использует "СП-2" против Киева, Берлин отреагирует незамедлительно. При этом суверенитет Украины в идеале должен оказаться в приоритетных направлениях внешней политики Германии.

"Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза", — уточнил кандидат в канцлеры.

Германия, напомнил Лашет, постарается сделать так, чтобы Россия не смогла применять "СП-2" в качестве геополитического оружия. А документы, которые согласовали Берлин и Вашингтон, позволят немцам и американцам действовать более слаженно.

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