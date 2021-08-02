На особом положении: в Киеве придумали, что Зеленский мог бы попросить у Байдена

Киев продолжает обдумывать, что бы такое "выпросить" за за начало работы "Северного потока-2". Ранее речь шла о больших суммах и "гарантиях", а теперь к списку добавили ещё и "особое положение".

Комментарий по поводу ситуации представил украинский политический эксперт Тарас Семенюк. Он напомнил, что уже в августе ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского в США. И раз уж Вашингтон и Берлин по вопросу газопровода договорились, Киев вполне может даже не просить, а требовать особого статуса — "союзник США вне НАТО".

"Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы", — заявил Семенюк в эфире "Украины 24".

Логика проста: "СП-2" представляет опасность для энергетики Европы, делая её более зависимой от России. В том числе может пострадать национальная безопасность Украины. Здесь и пригодится особый "статус союзника США вне НАТО".

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