EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия стала крупнейшим поставщиком говядины в Китай
Налог на добычу полезных ископаемых привяжут к мировым ценам на них
Водомёт,слезоточивый газ, горящие баррикады: Париж опять протестовал
Погром в Берлине: полиция жёстко разгоняет COVID-диссидентов
Волгоград или Сталинград? - страсти накаляются перед выборами
Топлесс-рейв ЛГБТ в Киеве сорвали радикалы, всех разогнала полиция
Талибы обстреляли аэропорт Кандагара, столкновения в Афганистане усиливаются
Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от военных учений с Вашингтоном
В НАСА сообщили о "кувырках" МКС из-за модуля "Наука"

Оружия полно, боеприпасов не хватает - новая проблема американцев

Мир

Правоохранительные органы, частные охранные фирмы, имеющие лицензии на применение оружия и охотники в США испытывают острый дефицит боеприпасов.

Оружия полно, боеприпасов не хватает - новая проблема американцев

Причина в том, что пандемия, социальные волнения и рост насильственных преступлений побудили миллионы американцев покупать оружие. Производители утверждают, что производят столько боеприпасов, сколько могут, но полки многих оружейных магазинов пусты, и цены продолжают расти, сообщает AP.

Согласно данным Национальной системы мгновенной проверки судимости ФБР,

  • в 2010 году было проведено 14,4 миллиона проверок данных о покупке оружия.
  • в 2020 году этот показатель составил почти 39,7 миллиона,
  • к июню 2021 года достиг 22,2 миллиона.

Однако фактическое количество проданного оружия может быть намного выше, поскольку несколько единиц огнестрельного оружия могут быть связаны с одной проверкой данных. Между тем, для боеприпасов нет данных, их продажи не регулируются, и для них не требуется лицензия.

"По мере того, как пандемия распространилась по всей стране в начале 2020, приказы о закрытии и сокращении полиции посеяли страх за безопасность, создав подавляющий спрос как на оружие, так и на боеприпасы", — объяснил Марк Олива, представитель Национального фонда стрелкового спорта.

"Там, где есть большее чувство нестабильности, страха и незащищенности, больше людей будут покупать оружие, — объяснил Ари Фрейлич из Юридического Центра Гиффорда по предотвращению насилия с применением оружия. — В то время как поставки сокращались, некоторые владельцы оружия начали накапливать боеприпасы".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Военные США — это менеджеры по продаже оружия"
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Налог на добычу полезных ископаемых привяжут к мировым ценам на них
Американцы считают Камалу Харрис "худшим вице-президентом" за последние полвека
Трамп-младший пошутил над демократами, а те приняли шутку за чистую монету
Демократы подставили простых американцев: миллионы могут стать бездомными
Водомёт,слезоточивый газ, горящие баррикады: Париж опять протестовал
Погром в Берлине: полиция жёстко разгоняет COVID-диссидентов
Волгоград или Сталинград? - страсти накаляются перед выборами
Топлесс-рейв ЛГБТ в Киеве сорвали радикалы, всех разогнала полиция
Талибы обстреляли аэропорт Кандагара, столкновения в Афганистане усиливаются
Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от военных учений с Вашингтоном
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Военные новости
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Теннис. Новости
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Новости спорта
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников