Оружия полно, боеприпасов не хватает - новая проблема американцев

Правоохранительные органы, частные охранные фирмы, имеющие лицензии на применение оружия и охотники в США испытывают острый дефицит боеприпасов.

Причина в том, что пандемия, социальные волнения и рост насильственных преступлений побудили миллионы американцев покупать оружие. Производители утверждают, что производят столько боеприпасов, сколько могут, но полки многих оружейных магазинов пусты, и цены продолжают расти, сообщает AP.

Согласно данным Национальной системы мгновенной проверки судимости ФБР,

в 2010 году было проведено 14,4 миллиона проверок данных о покупке оружия.

в 2020 году этот показатель составил почти 39,7 миллиона,

к июню 2021 года достиг 22,2 миллиона.

Однако фактическое количество проданного оружия может быть намного выше, поскольку несколько единиц огнестрельного оружия могут быть связаны с одной проверкой данных. Между тем, для боеприпасов нет данных, их продажи не регулируются, и для них не требуется лицензия.

"По мере того, как пандемия распространилась по всей стране в начале 2020, приказы о закрытии и сокращении полиции посеяли страх за безопасность, создав подавляющий спрос как на оружие, так и на боеприпасы", — объяснил Марк Олива, представитель Национального фонда стрелкового спорта. "Там, где есть большее чувство нестабильности, страха и незащищенности, больше людей будут покупать оружие, — объяснил Ари Фрейлич из Юридического Центра Гиффорда по предотвращению насилия с применением оружия. — В то время как поставки сокращались, некоторые владельцы оружия начали накапливать боеприпасы".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.