Без скидки на возраст: в Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря

Экс-охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен предстанет перед судом в Германии.

Ожидается, что судебный процесс над мужчиной, которому сейчас 100 лет, начнется в октябре в районном суде Нейруппина, сообщает Die Welt.

Обвиняемый работал в течение трех лет — с 1942 по 1945 год — в Заксенхаузене, расположенном недалеко от Берлина, где было убито около 20 тыс. человек. Этот концлагерь был освобожден советскими войсками в апреле 1945 года.

Стефани Бохра, научный сотрудник берлинского Центра документации "Топография террора", заявила немецкой газете:

"У массового убийства не может быть сроков давности, поэтому и пожилые люди должны отвечать в суде. До начала слушаний бывшие заключенные Заксенхаузен имеют возможность сообщить, что там произошло".

Адвокат Томас Уолтер, который в течение многих лет представлял истцов в разбирательстве по нацистским преступлениям, также считает, что это необходимо:

"Заксенхаузен был местом нацистского зверства у ворот Берлина. Многие пострадавшие имеют тот же возраст, что и обвиняемые, и все еще надеются на справедливость", — сказал он.

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