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Трамп-младший поиронизировал над демократами, а они подхватили идею

Мир

Шутка Дональда Трампа-младшего неожиданно запустила ставшее популярным в соцсетях движение.

 

Сын экс-президента поиронизировал на тему того, что "только те, кто привит против COVID-19, должны иметь возможность голосовать".

"Кто-то должен внести законопроект, обязывающий вас показать свою карточку вакцинации, чтобы проголосовать и наблюдать, как все левые мозги выходят из строя и взрываются”, — написал Трамп-младший в "Твиттере".

Его шутливое предложение "подхватил" комитет политических действий демократов Really American.

 

Шутка, что называется, "зашла": либералы быстро приняли эту идею, приняв ее за чистую монету.

Многие сторонники идеи увязать статус вакцинации избирателей с их правом голоса ссылались на более высокий уровень вакцинации среди демократов, и обрадовались перспективе лишения непривитых республиканцев их избирательных прав.

 

Кстати, нашлись и такие, кто объявил сына бывшего президента в плагиате:

 

Трамп-младший ответил на хештег #VaxtoVote, запущенный его твитом, раскритиковав сторонников Демократической партии за одобрение ограничения избирательных прав людей, с которыми они не согласны:

 
 

Недавний опрос Washington Post-ABC News показал, что отношение к вакцинации в США в значительной степени разделено по партийной линии:

  • около 86% демократов и 45% республиканцев получили по крайней мере одну прививку от коронавируса.

• все переводы твитов сделаны автоматическим сервисом "Яндекс.Переводчик"

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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