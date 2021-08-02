Шутка Дональда Трампа-младшего неожиданно запустила ставшее популярным в соцсетях движение.
Сын экс-президента поиронизировал на тему того, что "только те, кто привит против COVID-19, должны иметь возможность голосовать".
"Кто-то должен внести законопроект, обязывающий вас показать свою карточку вакцинации, чтобы проголосовать и наблюдать, как все левые мозги выходят из строя и взрываются”, — написал Трамп-младший в "Твиттере".
Его шутливое предложение "подхватил" комитет политических действий демократов Really American.
Шутка, что называется, "зашла": либералы быстро приняли эту идею, приняв ее за чистую монету.
Многие сторонники идеи увязать статус вакцинации избирателей с их правом голоса ссылались на более высокий уровень вакцинации среди демократов, и обрадовались перспективе лишения непривитых республиканцев их избирательных прав.
Кстати, нашлись и такие, кто объявил сына бывшего президента в плагиате:
Трамп-младший ответил на хештег #VaxtoVote, запущенный его твитом, раскритиковав сторонников Демократической партии за одобрение ограничения избирательных прав людей, с которыми они не согласны:
Недавний опрос Washington Post-ABC News показал, что отношение к вакцинации в США в значительной степени разделено по партийной линии:
• все переводы твитов сделаны автоматическим сервисом "Яндекс.Переводчик"
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