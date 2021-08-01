EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Представителей МакSим обвинили во лжи
США продадут с молотка?: госбумаги ожидает дефолт в этом году
"Помойки" и "кондовая история": Собянин высказался о Генплане Москвы
Похищение и убийство мужчины раскрыли в Брянской области
Полуобнажённый Галкин с усами вызвал восхищение публики
Мэр Ярославля разъяснил вопрос "могильного холмика над городской эстетикой"
Пять пищевых добавок для управления кровяным давлением
День ВДВ: поздравление Владимира Путина
Мужа принцессы Евгении заметили с полуобнажёнными моделями на яхте

CNN предлагает обречь невакцинированных от COVID-19 на голод

Мир

Людям, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, не следует разрешать заходить в продуктовые магазины, чтобы купить еду для своих семей.

CNN предлагает обречь невакцинированных от COVID-19 на голод

Такое мнение озвучил в эфире CNN один из ведущих, Дон Лемон.

Во время эфира Лемон произнес тираду: он считает, что единственные люди, которые "должны быть в состоянии покупать и продавать", — это те, кто следует указаниям правительства и "изменяет генетические чертежи", чтобы сохранить "здоровье популяции".

"Если у меня нет прививки, я смогу пойти на бейсбол, на работу, куда-то еще. Надо быть последовательными и запретить вход везде, в том числе и в продуктовые магазины", — сказал Лемон и добавил, что в противном случае "заботящиеся о здоровье" люди "будут продолжать ловить зараженное дыхание тех, кто не собирается меняться”. — Это, знаете ли, круговая логика: они всё время говорят про свою свободу, забывая про свободы других. При этом люди, утверждающие, что не хотят "вводить эту дрянь в свое тело", пьют по выходным и вводят в свой организм другие вещества, которые намного хуже, чем вакцина".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Мэр Ярославля разъяснил вопрос "могильного холмика над городской эстетикой"
CNN предлагает обречь невакцинированных от COVID-19 на голод
Пять пищевых добавок для управления кровяным давлением
День ВДВ: поздравление Владимира Путина
Мужа принцессы Евгении заметили с полуобнажёнными моделями на яхте
Лидер Перу хочет уехать из дворца. Но пока придётся остаться
Ротвейлер покусал младенца и его четырёхлетнюю сестру в Подмосковье
Трагедия в Краснодарском крае: семья погибла после вакцинации. Совпадение?
Голос с экрана: власти США придумали способ продвижения вакцинации
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Военные новости
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Теннис. Новости
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников