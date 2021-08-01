CNN предлагает обречь невакцинированных от COVID-19 на голод

Людям, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, не следует разрешать заходить в продуктовые магазины, чтобы купить еду для своих семей.

Такое мнение озвучил в эфире CNN один из ведущих, Дон Лемон.

Во время эфира Лемон произнес тираду: он считает, что единственные люди, которые "должны быть в состоянии покупать и продавать", — это те, кто следует указаниям правительства и "изменяет генетические чертежи", чтобы сохранить "здоровье популяции".

"Если у меня нет прививки, я смогу пойти на бейсбол, на работу, куда-то еще. Надо быть последовательными и запретить вход везде, в том числе и в продуктовые магазины", — сказал Лемон и добавил, что в противном случае "заботящиеся о здоровье" люди "будут продолжать ловить зараженное дыхание тех, кто не собирается меняться”. — Это, знаете ли, круговая логика: они всё время говорят про свою свободу, забывая про свободы других. При этом люди, утверждающие, что не хотят "вводить эту дрянь в свое тело", пьют по выходным и вводят в свой организм другие вещества, которые намного хуже, чем вакцина".