Горбачёв призвал Россию и США сократить арсеналы ядерного оружия

России и США нужно договориться о сокращении ядерного оружия, а затем подключить к переговорам страны, которые являются обладательницами подобных боеголовок, заявил в интервью РИА Новости бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Он подчеркнул, что именно это является условием полной ликвидации ядерного оружия.

"Одной стабильности недостаточно. Надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений", — сказал политик.

Горбачёв отметил, что конечная цель — полная ликвидация ядерного оружия, так как ядерная война недопустима.

Напомним, что 31 июля исполнилось 30 лет со дня подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Документ был подписан в 1991 году Михаилом Горбачёвым и Джорджем Бушем-старшим.

Это был первый договор между СССР и США, по которому страны обязаны были сократить арсеналы ядерного вооружения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.