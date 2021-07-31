Китай заподозрил утечку опасных вирусов из американской лаборатории

Журналисты китайского издания "Жэньминь жибао" подозревают, что из американской лаборатории в Форт-Детрике произошла утечка опасных вирусов. Лаборатория была закрыта сразу после того, как в её окрестностях произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения.

По мнению, журналистов, данная лаборатория является военной базой, в которой хранятся материалы о бактериологическом оружии фашистов и японского "Отряда 731".

В 2019 году в двух домах престарелых, расположенных поблизости, были зафиксированы случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения. Позднее сообщалось о "пневмонии, связанной с электронными сигаретами". Потом было объявлено о вспышке респираторных заболеваний неясного генеза. После этого лабораторию в Форт-Детрике закрыли.

Возможно, тогда произошла утечка вируса. Однако все детали данного инцидента были скрыты под предлогом "национальной безопасности".

Кроме того, вспышка COVID-19 произошла в США на месяц раньше, чем в Китае. Издание обращается внимание на то, что США отказываются проводить расследование.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.