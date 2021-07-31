Принц Гарри выпустит книгу о тайной стороне жизни королевской семьи

Принц Гарри готовит к публикации книгу, которая станет настоящей сенсацией. В ней герцог Сассекский раскрывает многие секреты жизни королевской семьи, сообщает radiokp. ru.

Стюарт Пирс, друг и биограф принцессы Дианы, положительно оценил книгу принца Гарри. По его словам, герцогу Сассекскому удалось воплотить мечту его матери — поведать всем о том, что на самом деле скрывается за стенами Виндзорского замка.

Гарри не просто излагает факты, но и предпринимает попытки раскрыт причинно-следственную связь трагических событий, которые происходили в королевской семье.

Пирс считает, что принц Гарри всё делает правильно. Однако он предполагает, что выход книги о тайнах королевского двора будет иметь эффект разорвавшейся бомбы и ещё больше осложнит отношения принца с семьёй.

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