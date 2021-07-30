ЕС пригрозил санкциями организаторам нелегальной миграции в Литву

Европейский союз (ЕС) рассмотрит возможность введения санкций в отношении тех белорусских граждан, которые якобы организуют ввоз нелегальных мигрантов из Белоруссии в Литву. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

ЕС осуждает действия Белоруссии по использованию беженцев и мигрантов в качестве инструмента для достижения политических целей, подчеркнул он.

На границу Литвы и Белоруссию уже направили дополнительные средства и персонал на границу Литвы и Белоруссии.

Евросоюз и дальше планирует укреплять свою внешнюю границу и намерен депортировать мигрантов, не имеющих оснований для нахождения на территории его объединения.

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