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В Латвии задумались над "вакцинационной лотереей" на 720 тысяч евро

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Словно повторяя за Австралией, в Латвии также задумались о применении лотереи для популяризации процедуры вакцинации от коронавируса. Как сообщают в канцелярии литовского правительства, законопроект о лотерее уже одобрен в Кабмине, далее его нужно провести через парламент.

В Латвии задумались над "вакцинационной лотереей" на 720 тысяч евро

Уточняется, что в "вакцинационной лотерее" смогут принять участие все люди, которые хотя бы раз привились от коронавируса. Призы солидные: суммарно разыграют 720 000 евро. Розыгрыши будут устраивать в еженедельном режиме: счастливчики смогут получить от 2 500 до 10 000 евро. Также планируется грандиозный финальный розыгрыш: в нём участники испытают удачу в погоне за 100 000 евро. При этом победителям не придётся платить подоходный налог.

Напомним, что в Австралии ранее выдвинули схожую идею: призовой фонд может составить 7,3 млн долларов США. По мнению авторов идеи, людей нужно вознаграждать за прививку — это несомненно позволит ускорить процесс вакцинации.

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Латвия и коронавирус
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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