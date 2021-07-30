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Биограф Меркель рассказал об одном из её опасений в 2015 году

Мир

Немало интересных подробностей о канцлере ФРГ ждёт читателей книги "Ангела Меркель. Канцлер и её время". Как оказалось, даже у Mama Merkel (одно из прозвищ канцлера) были поводы для беспокойства и опасения.

Биограф Меркель рассказал об одном из её опасений в 2015 году

Книга уже вышла в ФРГ, успев порадовать читателей множеством любопытных деталей о работе Меркель. Автором выступил биограф канцлера, ранее уже писавший о ней книгу, Ральф Больман. Он известен как специалист в журналистике и истории.

В частности, пишет Больман, в 2015 году Меркель очень переживала, как бы Афины не покинули еврозону.

"Конфликт с Россией был причиной того, почему Меркель в 2015 году, возможно, боялась выхода Афин [из еврозоны] ещё больше, чем за три года до этого.

Она видела опасность в том, что Греция после отказа от евро могла попасть под ещё большее российское влияние", — пишет Больман, дополняя: связи России и Греции на самом деле куда более тесны, чем привык думать Запад.

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Биография Ангелы Меркель. Документальное кино Леонида Млечина
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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